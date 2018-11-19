酿酒酵母Saccharomyces cerevisiae是世界上被研究最深入的微生物之一。人们用它发酵酒精、以及合成药物和化学品原料。现在，研究人员已经创造出了一种能够利用阳光的酵母。

哈佛大学Neel Joshi所在的研究小组在转基因酵母表面添加了半导体纳米颗粒，以生成一种无机生物杂化机体。酵母捕获光照射颗粒时产生的电子，来驱动莽草酸的生成。莽草酸被用于制备以达菲为商品名的奥司他韦。

Joshi告诉C＆EN，这个项目是由两位博士后Junling Guo和MiguelSuástegui构想的，他俩分别拥有材料科学和代谢工程的背景。 Joshi解释说：“他们提出了这个想法，最初我认为不会成功。但结果表明，他们做得很漂亮。”

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“他们所做的工作令人印象深刻，但我认为其概念最为强大。”密歇根大学生物合成专家Alison Narayan说。这项研究使她产生兴趣的是：将光催化作用引入酵母，以及广泛地解决辅因子再生——通常需要像糖等资源的工艺。

该系统不会在近期用于工业生产莽草酸。Joshi承认混合酿造工艺的产量不够高，而且系统的其他部分需要进行优化。但他补充说，由于NADPH出现在许多生物合成途径中，因此他实验室的混合方法可以被用来制造其他目标分子，仅需选择不同的转基因酵母即可。.