我们如何获知消毒剂可以杀死COVID-19冠状病毒

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冠状病毒疾病COVID-19的传播刺激了清洁和消毒产品销售的激增。美国疾病控制与预防中心（CDC）建议定期清洗频繁接触的（物体）表面，同时彻底地清洁双手—这两项都是有助于减缓病毒和细菌传播的标准做法。但是，如果消费者想要找到一种承诺特定杀死SARS-CoV-2病毒的产品，他们会感到失望，而这种病毒导致了COVID-19疾病。

准确地获悉一种新病毒如何在环境中传播和存活需要时间、资源和病毒样本来进行研究—所有这些都在疫情爆发的前几周和几个月被宣传得太少。缺乏数据既给寻求如何避免这种新疾病建议的人带来了挑战，也给提供此类建议的专家和组织机构带来了挑战。

亚利桑那大学的微生物学家Charles Gerba研究病毒如何在室内环境中传播，他说:“每个人都提出了一个我们并不真正了解的警告，因为我们还没有足够的数据。”

3月3日，EPA发布了一份用于对抗SARS-CoV-2的抗微生物产品清单，这是一项针对当前情况而开发的新型病毒病原体项目的一部分。（EPA将抗微生物产品作为杀虫剂进行监管。）该项目于2016年推出，并于今年1月首次启动。根据该项目，消毒剂制造商可以根据产品杀死类似病毒的能力，申请批准去宣称该产品能够杀死某种特定病毒。一旦疾病爆发被确认，并且疾病控制中心确认了该病毒的身份，批准的产品暂时被允许发布关于使用该产品治疗新出现的病原体的信息。该声明以标准格式出现，如: [产品名称]已证明在坚硬、无孔表面对类似于SARS-CoV-2的病毒有效。因此，当按照使用说明使用时，[产品名称]可被用于对抗SARS-CoV-2。

根据EPA的说法，这些声明旨在“以最迅速的方式告知公众这些产品对新出现的病原体的效用”。新出现病原体项目避开了冗长的评审过程，而该过程通常是消毒剂功效声明所必须的。该过程需要建立一个标准方案，并使用实际的病毒或EPA批准的替代物进行测试。EPA的一位发言人说，目前还没有公司向EPA提交针对新型冠状病毒或任何替代病毒的功效数据。

速度是至关重要的，因为门把手、工作台面和电子设备等表面可以传播病毒和细菌疾病。根据疾病控制中心的说法，SARS-CoV-2被认为主要通过空气中的飞沫在人与人之间传播。但病毒也有可能在（物体）表面传播。科学家们知道，通过咳嗽、呼吸或说话向空气中排放的类似的呼吸道病毒可以停留在物体表面，在那里它们被一层舒适的粘液保护着，可以以活跃状态存活几天。虽然科学家们还不确定新型冠状病毒在表面能保持多久活跃状态，但在一家医院进行的一项研究发现，类似的冠状病毒可以在玻璃、金属或塑料等坚硬的表面持续9天 (Journal of Hospital Infection 2020, DOI: 10.1016/j.jhin.2020.01.022)。另一项最近发表在medRxiv上还没有经过同行评审的研究发现，SARS-CoV-2在塑料和不锈钢上能保持稳定2-3天 (MedRxiv 2020, DOI:10.1101/2020.03.09.20033217)。这些作者也在 新英格兰医学杂志 的通讯中发表了他们的数据 (2020, DOI: 10.1056/NEJMc2004973)。

在此期间，病毒可能会传播给任何接触到（该物体）表面的人，以及他们接下来接触到的任何东西。Gerba说，人们往往低估了病毒通过建筑物和接触表面传播的速度。

Gerba指出，大型客机、大型体育场馆和自助服务站的普及等技术进步使疾病更容易迅速传播。像智能手机这样的移动设备可以从被污染的手上收集细菌，然后将这些细菌转移到新的地方传播。

包膜病毒如SARS-CoV-2依赖于一种保护性的脂质包膜，是最容易失活的类型。许多胃肠道病毒(如诺如病毒)有一个坚硬的蛋白质外壳，称为衣壳，相比之下，脂肪包裹的病毒相对比较脆弱。

“它要敏感得多。这是一种软弱无力的保护壳。”匹兹堡大学的病毒学家Seema Lakdawala说。

有几种方法可以打破这个脆弱的外壳。以酒精为基础的产品分解保护性脂质。季铵盐消毒剂常用于医疗保健和食品服务行业，它能攻击蛋白质和脂质结构，阻止病原体的典型感染方式。漂白剂和其它强效氧化剂能迅速分解病毒的基本组成物质。

EPA认为对SARS-CoV-2有效的消毒剂清单包含几十种抗微生物产品，包括随时可用的喷雾剂、浓缩物和湿巾。每一种都被证明对至少一种或大或小的无包膜病毒有效，这种病毒被认为比包膜病毒更难杀死。这个清单可能还会增加；3月9日，EPA宣布，正在加快处理符合特定要求的与病原体相关的新请求。

但消费者不太可能很快在产品标签上看到这样的描述文字。EPA的新型病毒病原体项目限制了消毒剂生产商向网站、公司求助热线和社交媒体等非标示来源发布此类声明的场所。在回应公众对该计划早期草案的评论时，该机构解释说，如果有必要，这项措施可以使声明迅速被取消。产品制造商可能还会在分发给医疗机构的技术文献中包含这些声明，而这些技术文献的接收者被期待有相关背景知识，能够将这些声明置于具体的环境中。

高乐氏公司（Clorox Company）有好几种产品被列在EPA的清单上。该公司在其网站的冠状病毒清洁页面上列出了三种产品，并附上如下声明:“根据EPA的新病原体政策（Emerging Pathogen Policy），这些产品在指导下使用时可用于抗SARS-CoV-2病毒。Clorox公司的一位代表说，自1月底EPA启动了新型病毒病原体项目以来，这家清洁产品巨头一直在分享有关这些产品功效的信息。该公司的标准做法是在注册新产品时先对该计划进行预先批准。

当然，为了使产品有效，应该按照说明使用。美国清洁协会（American Cleaning Institute）是清洁产品行业的行业组织，来自该组织的布莱恩·桑索尼（Brian Sansoni）表示，一般消毒剂的推荐接触时间在30秒到10分钟之间，过早地将消毒剂擦掉可能只是清洁了表面，但没有起到消毒作用。

“每一种消毒剂—例如喷雾或擦拭—是按不同的配方制造的，”Sansoni说。不同的产品需要不同的时间来有效地杀死一个特定的细菌或病毒。

清洁智能手机等电子设备尤其具有挑战性，因为它们可能会损坏敏感部件和涂层。

“不要使用漂白剂，”苹果在最近发布的产品清洁指南中指出。技术公司说，用70%异丙醇擦拭液或高乐氏消毒湿巾轻轻擦拭键盘和显示屏是安全的。

Gerba还建议用消毒湿巾清洁其它表面。使用喷雾擦拭产品时，消费者通常在产品发挥作用之前就将其擦拭干净了。但在家庭中进行的研究表明，人们更有可能让表面在擦拭后被空气（自然）吹干，给消毒剂化合物（充足）的作用时间。